ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಸೇಫ್‌?

which bank safe your money: ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೊದೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು..ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವು ಆ ಹಣವನ್ನ ಸೇಫಾಗಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. RBI ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫಾಗಿರಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ( SBI) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC) ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದು RBI ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೌದು ಈ ಮೂರು ( SBI) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC) ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
