ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಸೇಫ್‌?

which bank safe your money: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ‘ನನ್ನ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದೇ?’ ಅಂತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆರ್​ಬಿಐ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 4, 2025, 06:07 PM IST
  • ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೇಫ್‌
  • ‘ನನ್ನ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದೇ?’ಆರ್​ಬಿಐ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು

which bank safe your money:  ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೊದೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು..ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವು ಆ ಹಣವನ್ನ ಸೇಫಾಗಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. RBI ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫಾಗಿರಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ( SBI) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC) ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದು RBI ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೌದು ಈ ಮೂರು ( SBI) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC) ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು  RBI ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಆರ್​ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

