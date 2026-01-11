English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ? ಟಾಟಾ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1.30 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:09 PM IST
  • ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ
  • ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 50,946 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ
  • ನೆಕ್ಸಾನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ? ಟಾಟಾ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

India Car Sales: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸುಮಾರು 900 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಹುಂಡೈ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಟೊಯೋಟಾ ಟಾಪ್ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.25.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು 2025ರ ಬಹುಪಾಲು ಮಾರಾಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1.30 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.3.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 50,946 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 41,424 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 56,336 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.9.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್: ನೆಕ್ಸಾನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 44,221 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 50,046 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 57,436 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.12.9ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹುಂಡೈ: ಹುಂಡೈ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.0.5ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 42,208 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 42,416 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು. ನವೆಂಬರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.15.7ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 34,159 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.13.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ...

