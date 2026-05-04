ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕವಾಗಲಿ, ಭಾರತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೂತ್ತಿವೆ.
Gold Reserves in World: ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ(Gold Reserves)ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಸರಿಸುಮಾರು 8,133 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಫೋರ್ಟ್ ನಾಕ್ಸ್' ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,350 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಇಟಲಿ ಸುಮಾರು 2,452 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 2,437 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 4 ದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸುಮಾರು 2,330 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಪ್ 5 ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದರೂ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 2,313.5 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಚೀನಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ 5 ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಖಜಾನೆಗಳಿಗೆ 104.23 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದೆ.
2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಖರೀದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಈಗ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸುಮಾರು 64.77 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಕೇವಲ 14.28 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಯ 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿತು. ಪೋಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಾದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ 8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕವಾಗಲಿ, ಭಾರತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ರತ್ನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.