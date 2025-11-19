Gold Jewellery: ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 563.4 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆಭರಣಗಳ ಅಗ್ರ ಗ್ರಾಹಕನಾಯಿತು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 479.3 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಖರೀದಿದಾರರು ಫ್ಯಾಷನ್, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 132 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಭರಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.