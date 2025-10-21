EPF ಮತ್ತು EPS ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವುದು ಯಾವುದು ? ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

EPF vs EPS:ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, EPF (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಮತ್ತು EPS (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1952ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು? :
ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF)ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ ಸಂಬಳದ 12% (ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ) ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರ 12% ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದರೆ, 3.67%, EPF ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು EPS (ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. EPF ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು 8.25% (2024-25), ಆಗಿದ್ದು ಇದು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ತೊರೆದ ನಂತರ ನೀವು EPF ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಎಂದರೇನು? :
ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ 8.33% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ? :
ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, EPF ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ EPS ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.