ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇವೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, EMI ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
SBI ಗೃಹ ಸಾಲ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಪ್ರಸ್ತುತ 7.25%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EMIಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ₹70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 7.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ₹83,340 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ₹70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹73.81 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹58,338 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.90% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹1,06,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ₹58,300 ಮಾಸಿಕ EMIಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹70,22,174ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ?
ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಸ್ಬಿಐನ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
