  • SBI Vs HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪೈಕಿ ಯಾವುದರ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ? ₹70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯು ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:01 PM IST
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇವೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, EMI ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

SBI ಗೃಹ ಸಾಲ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಪ್ರಸ್ತುತ 7.25%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EMIಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ₹70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 7.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ₹83,340 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ₹70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹73.81 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI   ₹58,338 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಬಜೆಟ್ 2026 ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ?

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೃಹ ಸಾಲ

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.90% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹1,06,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ₹58,300 ಮಾಸಿಕ EMIಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹70,22,174ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ?

ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐನ ಗೃಹ ಸಾಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate drop:ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

