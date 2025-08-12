English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ..?

Investment: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 12, 2025, 08:19 PM IST
  • ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ.
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 7.5% ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ..?

Best For Investment: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಬೇಕೇ? ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಬೇಕೇ? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 6.5% ರಿಂದ 7.25% ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 7.5% ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ :ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ FD ಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FD ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ , ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. SCSS ಯೋಜನೆಯು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 7.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ₹1000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ FD ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. FD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ FD 7.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಅಥವಾ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಸ್ಥಿರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..!

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ , ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.10 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೀವು 6,17,538 ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು 1,17,538 ರೂ. ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ , SBI, HDFC, ICICI Axis, ಮತ್ತು Kotak Mahindra ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಶೇಕಡಾ 6.90 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರೂ. 6,14,598 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೂ. 1,14,598 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿಂತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2,940 ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೀವು DCB, RBL, Yes ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 6,24,487 ರೂ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಿಂತ 6949 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 7.20 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು 6,19,911 ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ :ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ

