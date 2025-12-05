English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPF ಮತ್ತು EPS ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದು ? ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

EPF ಮತ್ತು EPS ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದು ? ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ...

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:31 PM IST
  • ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ
  • ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ 12% ಆಗಿದೆ
  • ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Trending Photos

ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
camera icon5
14 Carat Gold Jewellery
14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
camera icon6
Ketu Transit
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
camera icon6
Sovereign Gold Bond returns
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
EPF ಮತ್ತು EPS ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದು ? ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ EPF (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಮತ್ತು EPS (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1952ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ATMನಿಂದ EPF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ! ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು!

ಇಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು? : 
ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF)ಯಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ 12% (ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ) ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗದಾತರ 12% ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದರೆ, 3.67%, EPFಗೆ ಹೋದರೆ ಉಳಿದವು EPS (ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. EPF ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು 8.25% (2024-25), ಆಗಿದ್ದು ಇದು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಇಪಿಎಸ್ ಎಂದರೇನು? : 
ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದ 8.33% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ? : 
ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ,  EPF ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ EPS ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFEPSEPF BenefitsEPS PensionEPF vs EPS

Trending News