10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯೇ ಕಷ್ಟ ! ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ? ತಿಜೋರಿ ತುಂಬಾ ಹಳದಿ ಲೋಹ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ನಂತರವೂ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮಾಡಲು 1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 0.2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 880 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಾವು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ 0.2 ಟನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 0.6 ಟನ್ ಅಥವಾ 600 ಕೆಜಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 0.2 ಟನ್ ಮತ್ತು 0.4 ಟನ್ ಖರೀದಿಸಿತು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು 880.18 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವಿದೆ? :
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ $102.36 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸುಂಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
