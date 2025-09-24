English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್‌.! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಲ್ಲ

Gold rate increase or decrease : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಬಂಗಾರದ ದರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:48 AM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ

ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್‌.! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಲ್ಲ

Who control gold price in world: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ? ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು US ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ US ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಷೇರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಯುದ್ಧಗಳು
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯುದ್ಧಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬೇಡಿಕೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ
ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 

