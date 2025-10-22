ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಇವರದ್ದೇ

Gold facts: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (LBMA) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಆಮದು ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ. ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ದರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಘಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
