ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು ? ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ?

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 05:37 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?
  • ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪಾಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಸ್ಪಾಟ್ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು ? ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? : 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ (LBMA) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 (GMT) ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಆಮದು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, GST (3%) ಮತ್ತು ಆಮದು ಸುಂಕ (15%) ದಂಥಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ! EPFO ನೀಡುವ ಪೆನ್ಶನ್ ನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪಾಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಸ್ಪಾಟ್ ದರವು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು  ತಕ್ಷಣದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  COMEX (ಚಿಕಾಗೋ), LBMA (ಲಂಡನ್) ಮತ್ತು MCX (ಮುಂಬೈ) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವು 24/7 ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ (EST)ಸಂಜೆ 5:15 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ಪಾಟ್ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು : 
- ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ
- ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ:
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು:
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

-ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು:
ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ.

-ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀತಿಗಳು:
ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ..!

MCX ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
MCX ಎಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, 2003 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. MCX ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು? : 
ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದು OTC (ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್) ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (HSBC ನಂತಹವು), ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. MCX ಮತ್ತು NCDEX ನಂತಹ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, IBJA ದೈನಂದಿನ AM ಮತ್ತು PM ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ, ಗಮನಿಸಿ : ಈ ದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಇದು

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ದರವು ತಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. MCX ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. 
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.)

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

