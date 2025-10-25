ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಇದು!

Who Decides Gold Rate: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧಂತೇರಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,30,690 ಆಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಈ ದರ ₹1,30,860ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನಂತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (LBMA) ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳು (ಆಮದು ಶುಲ್ಕಗಳು) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನ ಆರ್ಬಿಐ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು. RBI ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ IBJA ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟು? ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ "ಸ್ಪಾಟ್ ದರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವು ಒಂದೇ ದರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು IBJA ದರದ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ (ಕಾರಟ್) ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ದರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು: MCX, ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು?
MCX (ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್) ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2003ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ 1 ಕೆಜಿ, 100 ಗ್ರಾಂ, 8 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂ ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)