Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:29 AM IST
    • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
    • ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ
    • ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ...

Bank Account Nominee: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಆದರೆ ಜೀವನವು ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರವು ತುಂಬಾ ಸರಳ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ !ಚುರುಕಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ನಾಮಿನಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಲಿಖಿತ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಾಮಿನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ, ನಾಮಿನಿಯು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊತ್ತವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ 'ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ'ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೃತರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ PF ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ, ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

