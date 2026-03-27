ಅತ್ತೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಸೊಸೆ ಅವರ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹದಾ..? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ..

Indian law interesting facts : ಅತ್ತೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ..
ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿಲ್. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಗಳು, ಸೊಸೆ, ಮಗನ ಮಗು, ಮಗಳ ಮಗು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ.. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ವಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಗಂಡ, ಮಗ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆಯ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅತ್ತೆ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ವಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರೆ, ಆಕೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೊಸೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ. ವಿಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ... (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada news ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)