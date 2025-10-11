English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್.! ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾನುಗಳಿಗೆ ಬೇವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ

Indias youngest billionaire : ಸಾಧನೆಗೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. AI ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನೈನ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:11 PM IST
Aravind Srinivas net worth : ಅಂದಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಭಾರತದ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಂದು M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 21,190 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 7, 1994 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೇವಲ 31 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (ಪಿಎಚ್‌ಡಿ) ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಮಾದರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅರವಿಂದ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ AI ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಹ್ಯಾಲೊನೆಟ್, ರೆಸ್‌ನೆಟ್-ಆರ್‌ಎಸ್, ಮತ್ತು ಓಪನ್‌ಎಐನಲ್ಲಿ DALL·E 2, ಲಂಡನ್‌ನ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ : ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಡೆನಿಸ್ ಯಾರಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಿ ಕಾನ್ವಿನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾದ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಲವಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಅರವಿಂದ್ 2023 ರಿಂದ ಹಲವಾರು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ElevenLabs ​​ಮತ್ತು Suno ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು AI ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ AI ಗಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅರವಿಂದ್ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಬ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹ ಅವರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

