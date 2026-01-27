ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Budget 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬಜೆಟ್ 2026... ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ? ಎಂಬಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1860 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್
1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸರ್ ಆರ್.ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 26, 1947 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಲಭೆಗಳು, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1948 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನವೆಂಬರ್ 26 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿತು.
ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1948 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಭಜನೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವು ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 171.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 204.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
