ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Budget 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:49 AM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
  • ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ?

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Budget 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬಜೆಟ್ 2026... ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ? ಎಂಬಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1860 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್
1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸರ್ ಆರ್.ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 26, 1947 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಲಭೆಗಳು, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1948 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನವೆಂಬರ್ 26 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿತು.

ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1948 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಭಜನೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವು ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 171.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 204.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಮತ್ತೊಂದು KGF ಪತ್ತೆ?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

