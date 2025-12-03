English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 34,600 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:38 AM IST
  • ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ?

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಬ್ಬಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳಾಗಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 34,600 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು GDPಯ 88.8 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. 8.25% ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? :
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ (LBMA) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನದಂಡ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ COMEX ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ?:
ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ :
ಹಣದುಬ್ಬರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಿನಸಿ, ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ :
ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ USDನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..!‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು :
ನೀತಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆಡ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನವು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು  ಯೀಲ್ದ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ :
ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಲವು ಋತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯರ ವಾದ.  

ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ :
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

