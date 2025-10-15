English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ.ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳೇ.. ಅಥವಾ ಪೋಷಕರೇ? ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 15, 2025, 11:43 AM IST
  • ಕ್ಲಬ್ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಕಡಿತ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವು 1,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ...

ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು (18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಪೋಷಕರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಪೋಷಕರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್...! ರಂಗೇರಿದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ..!

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಗು ಬಾಲನಟ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತದೆ.

ಕ್ಲಬ್ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಕಡಿತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವು 1,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು 1,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

