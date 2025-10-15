ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು (18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಪೋಷಕರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಪೋಷಕರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಗು ಬಾಲನಟ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತದೆ.
ಕ್ಲಬ್ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಕಡಿತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಆದಾಯವು 1,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು 1,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.