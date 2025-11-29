ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ..? ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೋ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೋ..?

Dharmendra Property: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿತು.
ಕುಟುಂಬದವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ನಟನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು, ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು
ಪಂಜಾಬ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಕನಸಿನ ನಗರಿಗೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ₹450 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿರೀಸ್ ʼಗರಂ ಧರಂʼ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ಲೋನಾವಾಲ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಲಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ನಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಜಿತಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ಡಿಯೋಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಿಂದ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 13 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ (HMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಟನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
2023 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (2023 INSC 783), ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. HMA ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ. ಆದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕು ಪೋಷಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಎಬಿಪಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲ ಕಮಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ, ಕಾನೂನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಾಲನ್ನು ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್, ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಜಿತಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜೇತಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಿಂಧುತ್ವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
2023ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ.