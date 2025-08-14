ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ?

why maintain a minimum balance: ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಸಾಲದಂತೆಯೇ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ 300 ರಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, 'ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೂಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಎನ್ಬಿ 1,538 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20... ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವರದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಎನ್ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 'ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 1,538 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,466 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (ಬಿಒಬಿ) 1,251 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,158 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?
ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜನರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 100 ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ರೂ. 400 ರಿಂದ ರೂ. 600 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ... ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬ
ಸಾಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವವರೆಗೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.