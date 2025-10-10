English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Round coin benefits: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ದುಂಡಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 10, 2025, 03:25 PM IST
  • ದುಂಡಾದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1950ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Round coin benefits: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕ, ಆಯತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಣ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ದುಂಡಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.

ದುಂಡಾದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಇದರಿಂದ ನಾಣ್ಯದ ನಕಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದುಂಡಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು, ಎಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿವೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಂಡಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1950ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ದುಂಡಾಗಿಯೇ ಇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ದುಂಡಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

