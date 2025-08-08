English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಳವಲ್ಲ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 8, 2025, 12:15 PM IST
  • ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಾಂಕ.
  • 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 7,000 ರಿಂದ ರೂ. 18,000ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
  • ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಕೇವಲ 14.3% ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿತು, 2.57 ಪಟ್ಟಲ್ಲ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಡುವೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಗುಣಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಾಂಕವು 2.57 ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ರೂ. 7,000 ರಿಂದ ರೂ. 18,000ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನವು 2.57 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ? ಇಲ್ಲ! ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನವು ಕೇವಲ 14.3% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿತು.

ಅಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.83 ರಿಂದ 2.46 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 50,000 ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೂ. 91,500 ರಿಂದ ರೂ. 1,23,000 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬಿಟ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.46 ಆದರೂ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ 30% ರಿಂದ 34% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್‌ನ ವರದಿಯಂತೂ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1.8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ 13% ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಷರತ್ತುಗಳ (ToR) ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು 2027ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು.

ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇವಲ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2.46 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನವು 2.46 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

 

