ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದ್ಯಾಕೆ?

Bank Loan: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಏಕೆ?
ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ. ನಿಯಮಿತ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು:
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ:
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಲ ಪಾವತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಮಹಿಳಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವರ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.