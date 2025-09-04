ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ ಮುಂದೆ +91 ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Why Indian mobile numbers start with 91 : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು +91 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಈ +91 ಏಕೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು? ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?
+91 ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭಾರತದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ +91 ಭಾರತದ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ITU) ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 9 ವಲಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಈ 9 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆ ಸಂಕೇತಗಳು +9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತ +91, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ +92 ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೋಸದ ಕರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
