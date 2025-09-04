English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ ಮುಂದೆ +91 ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Why Indian mobile numbers start with 91 : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು +91 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು 91 ರಿಂದ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:25 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 91 ರಿಂದ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್

Trending Photos

New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon5
GST new price
New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌... ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon9
Radhika kumaraswamy
ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌... ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಹೀರೋ ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.!
camera icon6
priyanka Chopra
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಹೀರೋ ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.!
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ ಮುಂದೆ +91 ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Why Indian mobile numbers start with 91 : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು +91 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಈ +91 ಏಕೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು? ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?

Add Zee News as a Preferred Source

+91 ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭಾರತದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ +91 ಭಾರತದ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ITU) ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ ! ಸಂತಸದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 9 ವಲಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಈ 9 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆ ಸಂಕೇತಗಳು +9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತ +91, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ +92 ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೋಸದ ಕರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ GST ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

mobile numberIndian phone numberTECH NEWS

Trending News