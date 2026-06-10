Why do we remain poor: ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಣ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲವೊಂದು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು. ಇವೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಯಾಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ..
ಬಡವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪಾರ್ಟಿ, ಬೇರೆಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಂಭರದ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಗ್ಗಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸೋಮಾರಿತನ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಈ ಸೋಮಾರಿತನ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡತನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡದಿದ್ದರೆ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಬಹುದು.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣವೇ ಮುಂದೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.