ಸತತ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ... ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,325 ರೂ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ! ಮತ್ತೆ 60,000 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ

Gold and silver prices today, October 28: ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹119,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 916 ಶುದ್ಧತೆಯ (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ) ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,109.07 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ₹1,09154 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ( 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,402
ಸಂಜೆ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,077
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (999 ಶುದ್ಧತೆ):
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,48,030
ಸಂಜೆ ದರ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,45,031
ಭಾರತ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ (IBJA) ಹೊರಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐಬಿಜೆಎ ಘೋಷಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ?
ಬಜರೇಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರ ಸಂಜೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹121,077 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹122,402 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,325 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ₹2,999 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು ₹10,000 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ:
ಬ್ಜಾರಟೆಸ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹130,874 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹9,797 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ₹33,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹178,100 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಸೋಮವಾರ ₹145,031 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹33,069 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.