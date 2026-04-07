ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಬ್ರೆಡ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ..

Gold Price in Venezuela: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 181 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂದು 2000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿ ಏಕೆ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 13,800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಏಕೆ ದುಬಾರಿ?
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 175 ರೂ.. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸುಮಾರು 170 ರೂ.. ಒಂದು ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ 233 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ಅಗ್ಗ?
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೊಲಿವರ್ನ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೊಲಿವರ್ನ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ದೇಶದ ಒರಿನೊಕೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 2013 ಮತ್ತು 2016ರ ನಡುವೆ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 113 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
