Stock Market Updates: ಸೋಮವಾರದ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಸ್ಥಿರ ಆರಂಭ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ತಮ್ಮ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಬಿಎಸ್ಇಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅದರ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3.74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಸಿಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ, ನಿಫ್ಟಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ
ಮಂಗಳವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಏರಿಕ ಕಂಡು ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 416.72 ಅಂಕ(0.54%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,886.91ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 97 ಅಂಕ (0.40%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,995.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 863.95 ಅಂಕ (1.54%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 55,400.35ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಸತತ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಹಣಕಾಸು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಷೇರುಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಕಳೆದ ವಾರದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಷೇರುಗಳ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ 3 ಅವಧಿಗಳ ನಷ್ಟದ ಸರಣಿಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ.0.99ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 109.3 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟ: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIಗಳು) ಸೋಮವಾರ ₹1,151.48 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ (ನಗದು ಹರಿವು) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು: ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶಾಂಘೈನ SSE ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ಆರಂಭವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
Expiry Day ಏರಿಳಿತ: ನಿಫ್ಟಿಯ Expiry Day ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸಿಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2027ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.