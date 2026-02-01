Budget 2026: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಬಜೆಟ್ (ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026) ದಿನ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ "ಚೀಲ" ಕೇವಲ ಚೀಲವಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚರ್ಮದ ಚೀಲದಿಂದ.. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ವರೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಚರ್ಮದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಜೆಟ್ ಎಂಬ ಪದವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದ 'ಬೌಗೆಟ್' (ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ) ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಚರ್ಮದ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಆರ್.ಕೆ. ಷಣ್ಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ..ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಬಹಿ ಖಾತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಪರ್ಶನೀಡಲಾಗಿದೆ..ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ...ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ "ಬಹಿ ಖಾತಾ" (ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಲಾಗಿದೆ) ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಂಪು ನಮಗೆ ಶುಭ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಭಾವನೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.ಮತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2021 ರಲ್ಲಿ, "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಗದದ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ಕಾಗದರಹಿತ ಬಜೆಟ್" ಆಗಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದ್ದರೂ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಂಪು ಚೀಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
2026ರ ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026) ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಿಂದೆ (2014, 2020, 2025 ರಲ್ಲಿ), ಶನಿವಾರದಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 2017 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಬದಲು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಇಂದು, ಅದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
