Gold-Silver: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Gold Jewellery Pink Paper Secret: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate India) ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ನಾಳೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು, ಕಮ್ಮಿಯಾಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಅಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು (Gold) ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೂ, ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಬಹುತೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ (Pink Paper) ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಙರ ಪ್ರಕಾರ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜೈಪುರದ ಪರ್ಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಲ್ ಎಂಬುವವರು, ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಭರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಆಭರಣದ ಹೊಳಪನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಕಾಗದಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಆಸಿಡ್-ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಯತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಗೀರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರ:
ಇನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶುಭ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.