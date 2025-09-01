English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?

ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, 1908ರ ಪ್ರಕಾರ, 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು 11 ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 100-200 ರೂ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 1, 2025, 12:35 AM IST
  • 11 ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರದ ಕಾರಣ, ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ.
  • ಆದರೆ, ಇದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ಆರಂಭಿಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ರೆಂಟ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್‌ನಡಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಹಕ್ಕು ಸಿಗದು.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು: ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಾಸಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿ 11 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 11 ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, 1908ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17(ಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು 11 ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೇವಲ 100 ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

11 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರದ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾನೂನು ಮೌಲ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಇದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಜೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನವೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು: ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿ 11 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ರೆಂಟ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

