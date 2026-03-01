ಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದರೂ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?

ವಿಶ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಹಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವು ಒಂದು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿನೀತಿ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪೌಂಡ್ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸ್ವೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ಡಾ. ಕೋಸ್ಟಾ ವಾಯೆನಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿ, ಈ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು,ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರುವುದು ಸ್ವೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಲಾವಾರು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಬದಲು ಈ ನೂತನ ಲೀಡರ್ ಗೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ! ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿರವಾದರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವ ಸ್ವೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಚಾರಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ,ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಬಿಐ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈಗ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ನ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು..!
ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ,ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವು.ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ವೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಂತೆ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಲವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.