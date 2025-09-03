ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಗಳು..!

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 88.16ರ ದಾಖಲೆ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 88.14ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 6 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 88.16ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸೋಮವಾರ ರೂಪಾಯಿ 88.10ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 88.33ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
ಕುಸಿತದ ಕಾರಣಗಳು:
ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (ಎಫ್ಪಿಐ) ಭಾರೀ ಹಿಂಪಡೆತೆ. ಸಿಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ನ ಎಂಡಿ ಅಮಿತ್ ಪಬಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 2.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಎಫ್ಐಐಗಳು 1,429.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 0.08% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 68.45 ಡಾಲರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮ:
ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು 50%ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, 55-60 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೂ, ರೂಪಾಯಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ರಫ್ತು ವಲಯಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಲರ್ನ ಆದಾಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಪಾಯಿ 87.50-88.50 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆರ್ಬಿಐನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೀತಿಗಳು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿವೆ.