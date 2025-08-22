English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ದಾಖಲಾತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗ. ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾದರೂ, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ITR ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ITR ದಾಖಲಾತಿ ಉಪಯುಕ್ತ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 22, 2025, 07:24 PM IST
  • ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ: ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಾಯ, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ITR ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ: ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ITR ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ: ವೀಸಾ, ಸಾಲ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ITR ರಸೀದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ದಾಖಲಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಗಳಿಸುವ ವೇತನದಾರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಂಡ ತೆರಿಗೆ) ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿಪರರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನ್ನು ಸ್ವತಃ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಆದಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ITR ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಯಾರು ITR ದಾಖಲಿಸಬೇಕು? ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ITR ದಾಖಲಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಯು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ₹4 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರು ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲಾತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ITR ದಾಖಲಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ITR ದಾಖಲಾತಿಯ ಲಾಭಗಳೇನು?

ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು: ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಾಯ, ಫಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಂದ (FD) ಬಡ್ಡಿ, ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ITR ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿಯೂ ಇಲ್ಲ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ: ನೀವು ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತನಿಖೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ITR ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೂಲದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ITR ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಆದಾಯದ ಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲು: ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಷ್ಟವಾದರೆ, ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ITR ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ITR ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ITR ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ದಾಖಲಾತಿಯು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು—ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿದ್ದರೆ, ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ITR ದಾಖಲಾತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಿ, ITR ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ!

