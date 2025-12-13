English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
₹1 ಕೋಟಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತೆ!!

ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (Term Insurance) ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:34 PM IST
  • ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಸರಿಯಾದ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

₹1 ಕೋಟಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತೆ!!

Term Insurance Plan: ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (Term Insurance) ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿಮಾ ವಲಯವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು FY31ರ ವೇಳೆಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾದಾರರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವೇಗವು ಟರ್ಮ್ ವಿಮೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. FY25ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಜೀವ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. FY24ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅವಲಂಬಿತರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಟರ್ಮ್‌ ವಿಮಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾದಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೋಲಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಂಬಿಕೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ವೇಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಈ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Metric Meaning Industry Average (FY22–25)
Claim Settlement Ratio (CSR) Percentage of claims approved 98.66%
Amount Settlement Ratio Amount paid vs Amount claimed 94.07% (FY21–24)
Annual Business Volumes Total premium collection ₹17,459 crore
30-day claim settlement Claims resolved within 30 days 97.48%
Death Claims Payments Death claims total payments ₹1,260 crore
Number of complaints per 10,000 claims Level of customer issues 51.72
Solvency ratio Insurer's financial strength 2.32

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ವಲಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ LIC ಮಾತ್ರ FY25ರಲ್ಲಿ ಶೇ.57ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SBI ಲೈಫ್, HDFC ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾದಾರರು ವೇಗವಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ & ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಐಬಿಇಎಫ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಪಿಎಂಜೆಎವೈ, ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ವಿಮೆಯಡಿ ಜೀವೇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು FY26ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವಧಿ ವಿಮೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿ II ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ III ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪಾಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವಧಿ ಯೋಜನೆ:

• ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
• ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
• ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
• ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
• ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಈ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಯುವಜನರು ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಟರ್ಮ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು...

ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ದರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ವಲಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ, ವಿಮಾದಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಸರಿಯಾದ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Term InsuranceLIFE INSURANCEFinancial planning1 Crore Term PlanInsurance Claims

