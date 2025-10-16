ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ 'Only' ಅಂತ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು.. ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ 

Bank cheque rules : ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು 1881 ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
"ONLY" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? : ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಓನ್ಲಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು : ನೀವು "ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದರೆ, ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು "Only" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪದವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ "ONLY" ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು "ಓನ್ಲಿ" ಎಂದು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು "ಓನ್ಲಿ" ಎಂದು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “/-” ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ₹5000/-ಇದು ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ. ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ "ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ.