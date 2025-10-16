English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ 'Only' ಅಂತ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು.. ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ 

Bank rules : ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಚೆಕ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಹಿವಾಟು ಸಹ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಚೆಕ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ಅಂದಹಾಗೆ.. ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ Only ಅಂತ ಏಕೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:20 AM IST
ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ 'Only' ಅಂತ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು.. ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ 

Bank cheque rules : ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು 1881 ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

"ONLY" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? : ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಓನ್ಲಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೆಗಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವಿಲೀನ.. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು : ನೀವು "ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದರೆ, ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು "Only" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪದವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ "ONLY" ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು "ಓನ್ಲಿ" ಎಂದು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು "ಓನ್ಲಿ" ಎಂದು ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “/-” ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ₹5000/-ಇದು ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ. ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ "ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

