Note Ban Fact Check: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು (Social Media) ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಯೊಂದು ಭಾರೀ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 2005 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ₹10, ₹20, ₹50 ಮತ್ತು ₹100 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (Note Ban) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಗೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರೂ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ 10, 20, 50, 100 ರೂ. ನೋಟು?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು PIB ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), 2005ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣವಾದ 10, 20, 50, 100 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 8, 2016 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕುರಿತ ಫೇಕ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆರ್ಬಿಐ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ.