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Note Ban: 10, 20, 50, 100 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Note Ban: 2005 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ₹10, ₹20, ₹50 ಮತ್ತು ₹100 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (Note Ban) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:49 PM IST
Note Ban: 10, 20, 50, 100 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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