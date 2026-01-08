English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..

bank employees two week off: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿವೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:20 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ
  • ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..

bank holiday: ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮುಷ್ಕರವು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ! ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು..

ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನವರಿ 25 ರ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 26 ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ, ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಜನವರಿ 25, 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ! ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು..

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಐದೂವರೆ ದಿನಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಗದು ಠೇವಣಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ನಮೂದುಗಳು, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

