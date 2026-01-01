8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ!? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅರಿಯರ್ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

salary hike arrears: 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
೨೦೨೬ನೇ ವರ್ಷವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ ೮ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುವುದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಿದು..
8ನೇ CPC ಬಾಕಿಗಳು: ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
ಈ ಹಿಂದೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು (10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ). 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿತು (ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು). ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಯು 2027 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೇ?
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮೇ 2027 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಧ್ಯದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಒಂದೇ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅರಿಯರ್ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಾಕಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುವುದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಿದು..