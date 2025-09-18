English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದೆಯಾ ಚೀನಾ ದೇಶದ Tik Tok? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚೀನಾದ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:35 AM IST
  • ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ
  • ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಣ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಚೀನಾ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿ ಬೈಟ್‌ಡಾನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೋಡಾಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು.ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ: ಭಾರತ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ

2020ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಆತಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 59 ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷೇಧವು ಶಾಶ್ವತಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಭಾರತವು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು, 200 ಮಿಲಿಯನ್‌ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬೈಟ್‌ಡಾನ್ಸ್‌ನ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ನಿಷೇಧ

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಟ್‌ಡಾನ್ಸ್‌ನ ಇತರ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಾದ ಹೆಲೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್‌ಕಟ್‌ಗಳೂ ನಿಷೇಧಗೊಂಡವು. ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರೆಸ್ಸೋವನ್ನು ಬೈಟ್‌ಡಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು.

ಚೀನಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ?

ಚೀನಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ವೈಷ್ಣವ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಇದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ದೇಶ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

