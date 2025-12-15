English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.2019 ರ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದರರ್ಥ ನಿಧಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:17 AM IST
  • EPS-95 ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
  • ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ
  • 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
camera icon5
year-end motorcycle buying guide
ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
camera icon5
ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
camera icon4
Headache Relief
ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
file photo

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: 1995 ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000 ದಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸದ ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಮ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹1,000 ದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಕೆಯೇ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ನ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆ ಯಾರು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, EPS-95 ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಂತೆ ಸಂಬಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ.ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2019 ರ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಇದರರ್ಥ ನಿಧಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ 8.33% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1.16% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ).ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

EPS-95 ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಘಾತೀಯ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ₹7,500 ರಿಂದ ₹9,000 ರ ನಡುವಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ (ಉದ್ಯೋಗದಾತರು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

About the Author
EPFO Pension NewsEPS 95 minimum pension hikelatest pension update Indiaparliament news on EPFOprivate employee pension scheme

Trending News