ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.
ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ:
ಆರ್ಬಿಐನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, "ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮನವಿ
"ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.