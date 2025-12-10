English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

RBI statement on 50 paise coin: ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:32 AM IST
    • ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ
    • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ
    • ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ? ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ.

ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ:
ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, "ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ 50 ಪೈಸೆ, 1, 2, 5, 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರ್‌ಬಿಐ ಮನವಿ

"ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

