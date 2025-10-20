English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $54.49 ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ.4.36ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $51.90ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:07 PM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $50 ರಿಂದ $55ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು
  • ಕಳೆದ ವಾರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ $54.49 ತಲುಪಿತ್ತು
  • ಜನರು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏರುತ್ತೋ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Silver price in future: ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್‌ನ ಸಿಇಒ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ʼಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $55ರಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $50 ರಿಂದ $55ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರ 

"ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $46 ಎಂದು ನಾನು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $50 ರಿಂದ $55ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಸಿಇಒ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ : ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ

ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ $54.49 ತಲುಪಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಗುರುವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $54.49ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ.4.36ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $51.90ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಜನರು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಲೋಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ

ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹7,000ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹170,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹177,000ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಧಂತೇರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹99,700 ರಿಂದ ₹70,300 ಅಥವಾ ಶೇ.70.51ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಟ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹6,000 ರೂ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

