ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಜೀರೋ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

business idea to earn in lacks: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:43 PM IST
  • ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಜೀರೋ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

business idea to earn in lacks: ಚಳಿಗಾಲವು ಕೇವಲ ಚಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಗಳಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುವ ಕಾಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಪ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.. ಮರಳಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಶೀತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೂಪ್. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಜಾತನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಸೂಪ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ತಲುಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಕೇವಲ 3-4 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ

ನೀವು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳ ಬಳಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಮುಂತಾದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ತ್ವರಿತ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಪಾಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಶಕ್ತಿ
ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ.
ನಿಮ್ಮ ಸೂಪ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಟೊಮೆಟೊ, ಸಿಹಿ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರುಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸೂಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಲಾಭ ಎಷ್ಟು?
ಸೂಪ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರಾಟ: ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂ.40 ರಿಂದ ರೂ.50 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಯ: ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು 80,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

