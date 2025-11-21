PF withdrawal online: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು PF ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ:
* ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
* ಅಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.
* ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ Human resource ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮರೆತರೆ, "forgot ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ
ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲೈಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮೆನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು → ಕ್ಲೈಮ್ (ಫಾರ್ಮ್-31, 19, 10C) ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ..
ಫಾರ್ಮ್-31 → ಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ,)
ಫಾರ್ಮ್-19 → ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ
ಫಾರ್ಮ್-10C → ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರ್-ಪಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್-ಪಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.. ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ/ಎಚ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ನಂತರ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ವಿಳಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ, ಮನೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 3 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PF ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ - UAN, ಬ್ಯಾಂಕ್ - UAN ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದು, ಕಂಪನಿಯ KYC ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.