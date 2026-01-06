ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..!

personal loan: ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಲಹಾ, ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಷಯ ರಚನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ಹಲವರಿಗೆ ಇವು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFC ಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 650ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ಇರಬೇಕು. ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ವಿವರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ. ನೀವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಏರಿಳಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 9.9 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 26 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ NBFC ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲದಾತರಾಗಬೇಕು. ಆಫರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಿಗೆ, ಅವರ ಐಟಿಆರ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ, ಒಂದುಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
