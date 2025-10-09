ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವುದು 7,000 ರೂ. : ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 6,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 5,000. ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು LIC ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು LIC ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ :
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಮಹಿಳೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅಧಿಕೃತ ಎಲ್ಐಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ವಿವರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏಜೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಐಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ :
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು LICಯ ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.