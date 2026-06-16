World First Trillionaire Elon Musk Lifestyle: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮಸ್ಕ್, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ “ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್” ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಕೇವಲ 400 ಚದರ ಅಡಿ ಮಾತ್ರ!
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಪಾದನೆ, ಸರಳ ಜೀವನ
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಂ ಮನೆ ಅವರ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಅರಮನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡದ ಮಸ್ಕ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ
2020ರಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ತಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದರು.
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ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
400 ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಈ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮನೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಸ್ಕ್
ಇಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ “ಸಂಪತ್ತು ಎಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿರುವ ಮಸ್ಕ್, ಸರಳ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.