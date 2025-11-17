English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಜಗತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

World largest bank: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 12:55 PM IST
  • ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 16,456 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

World largest bank: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೆಸರು ICBC. ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಗರ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 6.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಅಂದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 612.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಬಿಸಿ 2012 ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ . ಆದರೆ ಐಸಿಬಿಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ರೂ.67 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದು ಐಸಿಬಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಸಿಬಿಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಚೀನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಬಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. 1978 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1983 ರಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಐಸಿಬಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜನವರಿ 1, 1984 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಐಸಿಬಿಸಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 16,456 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 416 ಶಾಖೆಗಳು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರ. ಐಸಿಬಿಸಿಯ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

